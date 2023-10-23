«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
«Красное-белые» обыграли соперников со счетом 5:2
22 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Жироны» и «Альмерия. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу жиронцев.
В стартовом составе «красно-белых» вышел украинский форвард Артем Довбик. Украинец провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.
В первом тайме Довбик успел оформить дубль, отличившись на 39-й и 43-й минутах. После завершения встречи статистический портал WhoScored признал Артема лучший игроком поединка, поставив ему оценку в 8.4 баллов.
Фанаты не смогли не оценить яркие и полезные действия Артема. Довбика называют одним из главных героев успеха «Жироны» в текущем сезоне.
Mathías: «Хорошая команда, за которой стоит наблюдать, Довбик сумасшедший».
BastardPikin: «Арсеналу следует присматриваться к Артему Довбику, он передает мне вайб Бензема».
Kelvyn Brown: «Довбик совершенствуется и совершенствуется с каждой игрой».
Pau Quera Madrenas: «Довбик – золотой форвард».
elgafamagicobw: «Хорошо, что есть Довбик. Зачем его садить на скамейку запасных, когда он делает дубль?».
Luis Albert: В составе Жироны сегодня один из самых совершенных и опасных нападающих: Артем Довбик».
_Bonejangles_: «Мишель должен произвести смену поколений. Довбик круче Стуани».
1hibrahimovic: «Довбик разрушает Ла Лигу».
ORIJIN4L: «Мне начинает нравиться эта история про аутсайдеров в этом сезоне, катализатор Довбик!».
leglsn: «Артем Довбик... Кто этот монстр, лол?».
⚽️ 38' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! GOOOOOOOL DE DOVBYK!— Girona FC (@GironaFC) October 22, 2023
Girona FC 2-2 @U_D_Almeria #GironaAlmería pic.twitter.com/iRFnQVLv7R
ARTEM, ARTEM, ARTEM, ARTEEEEEEEEEEM! 😍😍😍— Girona FC (@GironaFC) October 22, 2023
El moment abans del 𝐆𝐎𝐋 ✨ pic.twitter.com/ah93inZxuh— Girona FC (@GironaFC) October 22, 2023
ГОЛ! 2:2. Артем Довбик, 39 мин.
ГОЛ! 3:2. Артем Довбик, 43 мин.
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