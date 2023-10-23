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  4. «Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
Испания
23 октября 2023, 07:30 |
3511
0

«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией

«Красное-белые» обыграли соперников со счетом 5:2

23 октября 2023, 07:30 |
3511
0
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Жироны» и «Альмерия. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу жиронцев.

В стартовом составе «красно-белых» вышел украинский форвард Артем Довбик. Украинец провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

В первом тайме Довбик успел оформить дубль, отличившись на 39-й и 43-й минутах. После завершения встречи статистический портал WhoScored признал Артема лучший игроком поединка, поставив ему оценку в 8.4 баллов.

Фанаты не смогли не оценить яркие и полезные действия Артема. Довбика называют одним из главных героев успеха «Жироны» в текущем сезоне.

Mathías: «Хорошая команда, за которой стоит наблюдать, Довбик сумасшедший».

BastardPikin: «Арсеналу следует присматриваться к Артему Довбику, он передает мне вайб Бензема».

Kelvyn Brown: «Довбик совершенствуется и совершенствуется с каждой игрой».

Pau Quera Madrenas: «Довбик – золотой форвард».

elgafamagicobw: «Хорошо, что есть Довбик. Зачем его садить на скамейку запасных, когда он делает дубль?».

Luis Albert: В составе Жироны сегодня один из самых совершенных и опасных нападающих: Артем Довбик».

_Bonejangles_: «Мишель должен произвести смену поколений. Довбик круче Стуани».

1hibrahimovic: «Довбик разрушает Ла Лигу».

ORIJIN4L: «Мне начинает нравиться эта история про аутсайдеров в этом сезоне, катализатор Довбик!».

leglsn: «Артем Довбик... Кто этот монстр, лол?».

ГОЛ! 2:2. Артем Довбик, 39 мин.

ГОЛ! 3:2. Артем Довбик, 43 мин.

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Артем Довбик Жирона Альмерия реакция болельщиков фанаты болельщики Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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