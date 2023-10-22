Лучший игрок матча. Довбик получил очень высокую оценку от WhoScored
Довбик забил два гола за «Жирону» в ворота «Альмерии» и получил оценку 8.4
В матче 10-го тура Ла Лиги «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2.
У гостей два гола в дебюте забил Лео Баптистао (2 и 24 мин), на что хозяева поля ответили 5 раз.
Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).
Именно Довбик назван лучшим игроком матча. Он получил очень высокую оценку 8.4 от веб-портала WhoScored.
Еще по голу забили Иван Мартин (37 мин), Савио (71 мин) и Кристиан Стуани (85 мин).
«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на второе место в Ла лиге, догнав «Реал». «Альмерия» является аутсайдером (3 очка).
Ла Лига. 10-й тур, 22 октября
Жирона – Альмерия – 5:2
Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 – Лео Баптистао, 2, 24.
Оценки WhoScored за матч
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