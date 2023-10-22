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Испания
22 октября 2023, 21:05 | Обновлено 22 октября 2023, 21:18
2495
1

Лучший игрок матча. Довбик получил очень высокую оценку от WhoScored

Довбик забил два гола за «Жирону» в ворота «Альмерии» и получил оценку 8.4

22 октября 2023, 21:05 | Обновлено 22 октября 2023, 21:18
2495
1
Лучший игрок матча. Довбик получил очень высокую оценку от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 10-го тура Ла Лиги «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2.

У гостей два гола в дебюте забил Лео Баптистао (2 и 24 мин), на что хозяева поля ответили 5 раз.

Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).

Именно Довбик назван лучшим игроком матча. Он получил очень высокую оценку 8.4 от веб-портала WhoScored.

Еще по голу забили Иван Мартин (37 мин), Савио (71 мин) и Кристиан Стуани (85 мин).

«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на второе место в Ла лиге, догнав «Реал». «Альмерия» является аутсайдером (3 очка).

Ла Лига. 10-й тур, 22 октября

Жирона – Альмерия – 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 – Лео Баптистао, 2, 24.

Оценки WhoScored за матч

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Источник Sport.ua
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Alex T
Ого, реально топ наш 
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