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23 октября 2023, 06:50 | Обновлено 23 октября 2023, 07:04
106
0

Сборная Украины занимает 8-е место в рейтинге WMF по мини-футболу

Лучшей командой мира является Мексика, опережающая Румынию и Чехию

23 октября 2023, 06:50 | Обновлено 23 октября 2023, 07:04
106
0
Сборная Украины занимает 8-е место в рейтинге WMF по мини-футболу
WMF

Сборная Украины занимает 8-е место в рейтинге WMF по мини-футболу.

Рейтинг-лист опубликован за несколько дней до старта чемпионата мира 2023 по мини-футболу.

Лучшей командой мира является сборная Мексика (3125 очков), которая трижды из трех раз выходила в финал чемпионатов мира.

В топ-3 также входят Румыния (3112.5) и Чехия (2700). Далее в топ-10 идут: Бразилия (2287.5), Венгрия (2275), Азербайджан (2000),
Словакия (1700), Украина (1450), Сербия (1375) и Чили (1362.5)

Мировой форум пройдет в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины попала в группу C, где ее соперниками будут команды Израиля (26 октября), Таиланда (28 октября), Чехии (30 октября).

Чемпионат мира по мини-футболу – главное событие в этом виде спорта и крупнейшее соревнование, организованное Всемирной федерацией мини-футбола (WMF). Матчи проводятся в формате 6 на 6. В этом году чемпионат мира станет 4-м таким турниром.

В ЧМ-2023 примут участие 32 национальные команды, которые поделены на 8 групп по 4 команды. Лучшие две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, и далее турнир пойдет по системе плей-офф

Сборная Украины выступала на ЧМ один раз, в 2019 году в Австралии, где дошла до четвертьфинала, уступив Венгрии (0:3).

Рейтинг WMF по мини-футболу

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Источник Sport.ua
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