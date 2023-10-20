Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу

Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира 2023 по мини-футболу. Мировой форум пройдет в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

Сборная Украины попала в группу C, где ее соперниками будут команды Израиля (26 октября), Таиланда (28 октября), Чехии (30 октября).

Чемпионат мира по мини-футболу – главное событие в этом виде спорта и крупнейшее соревнование, организованное Всемирной федерацией мини-футбола (WMF). Матчи проводятся в формате 6 на 6. В этом году чемпионат мира станет 4-м таким турниром.

В ЧМ-2023 примут участие 32 национальные команды, которые поделены на 8 групп по 4 команды. Лучшие две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, и далее турнир пойдет по системе плей-офф

Предыдущие чемпионаты мира по мини-футболу проводились в США в 2015 году, в Тунисе в 2017 году и в Австралии в 2019 году. Турнир 2021 года был отменен из-за пандемии коронавируса.

В 2015 году США одержали победу на своей территории, победив Мексику, Бразилия и Румыния заняли 3-е и 4-е места. В 2017 году Чехия подняла трофей, победив в финале Мексику. Сенегал и Испания заняли третье и четвертое места соответственно. На 3-м чемпионате мира в 2019 году Мексика завоевала титул, победив Бразилию в финале. Румыния заняла третье место, обыграв Венгрию в матче за бронзу.

Сборная Украины выступала на ЧМ один раз, в 2019 году в Австралии, где дошла до четвертьфинала, уступив Венгрии (0:3).

В Киеве был проведен чемпионат Европы 2018 по мини-футболу, и тогда сине-желтую команду в 1/4 финала остановила Англия по пенальти (1:1, пен. 1:3)

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Состав групп

Группа A: ОАЭ, Казахстан, Гана, Индия

Группа B: Мексика, Гватемала, Грузия, Ирландия

Группа C: Чехия, Украина , Израиль, Таиланд

, Израиль, Таиланд Группа D: Румыния, США, Испания, Бахрейн

Группа E: Бразилия, Болгария, Черногория, Япония

Группа F: Словакия, Франция, Англия, Албания

Группа G: Азербайджан, Кувейт, Египет, Ирак

Группа H: Венгрия, Сербия, Ливия, Португалия

Чемпионаты мира по мини-футболу