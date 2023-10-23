Представлен официальный мяч чемпионата мира 2023 по мини-футболу.

Команды будут играть мячом 5-го размера компании Erima под названием Senzor-Star Match.

Мировой форум пройдет в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины попала в группу C, где ее соперниками будут команды Израиля (26 октября), Таиланда (28 октября), Чехии (30 октября).

Чемпионат мира по мини-футболу – главное событие в этом виде спорта и крупнейшее соревнование, организованное Всемирной федерацией мини-футбола (WMF). Матчи проводятся в формате 6 на 6. В этом году чемпионат мира станет 4-м таким турниром.

В ЧМ-2023 примут участие 32 национальные команды, которые поделены на 8 групп по 4 команды. Лучшие две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, и далее турнир пойдет по системе плей-офф

Сборная Украины выступала на ЧМ один раз, в 2019 году в Австралии, где дошла до четвертьфинала, уступив Венгрии (0:3).

ФОТО. Представлен официальный мяч ЧМ-2023 по мини-футболу