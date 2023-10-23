РАБЬО: «При таком настрое я верю в силу «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо эмоционально прокомментировал матч с «Миланом» (1:0).

«Это была важная победа. Мы хотели показать, что «Ювентус» в борьбе, что у нас есть цель попасть в число лучших команд, и это видно из матчей, подобных сегодняшнему.

Настрой и самоотдача были хорошими, мы им ни на дюйм не уступили. Я счастлив, что ношу повязку, люблю этот клуб и его историю. Я здесь пятый год, поэтому для меня это честь.

Чемпионат длинный, но с таким настроем я верю в силы «Ювентуса». Локателли сказал мне, что он забивал ранее «Ювентусу», и сегодня был подходящий момент, чтобы забить за нас», – цитирует Адриена Рабьо официальный сайт «Ювентуса».

«Старая синьора» в данный момент идет на третьем месте в Серии А, отставая на два очка от лидирующего «Интера».