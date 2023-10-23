Локателли после гола Милану: «Ювентусу еще предстоит повзрослеть»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился впечатлениями от матча с «Миланом» (1:0).

«Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на «Сан-Сиро», который посвящаю своей семье. Рабьо сказал мне забить в правильные ворота.

Для меня это особенное место, Я вырос здесь, так что это действительно особенный вечер, потому что я теперь играю в той команде, в которой хотел быть. Нам помогло численное превосходство, но мы так построили матч.

«Ювентусу» еще предстоит повзрослеть, мы – команда, находящаяся в стадии становления, со многими молодыми игроками, мы можем делать великие дела, проявляя смирение и самопожертвование. На данный момент нашей целью является попадание в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим в марте», – приводит слова Мануэля Локателли официальный сайт «Ювентуса»

Воспитанник «Милана», который сейчас выступает за «Старую синьору», поразил ворота родного клуба дальним ударом. Этот гол оказался единственным в матче.