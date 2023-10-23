ВИДЕО. Лион уже на последнем месте в Лиге 1 и другие матчи

22 октября в Лиге 1 состоялось шесть матчей. Выделяется очередной провал «Лиона». Многократный чемпион Франции проиграл дома «Клермону» и опустился на последнее место.

Паулу Фонсека и его «Лилль» минимально обыграли одну из сенсаций старта «Брест». «Монако» далась волевая победа над «Мецем». «Лорьян» выиграл дома у «Ренна». «Нант» забил два безответных гола в ворота «Монпелье». «Тулуза» и «Реймс» выдали результативную ничью.

Лига 1

9-й тур

«Лорьян» – «Ренн» – 2:1

Голы: Омари, 4, автогол (1:0), Бла, 21 (1:1), Туре, 45+1 (2:1).

«Лилль» – «Брест» – 1:0

Гол: Языджи, 6 (1:0).

«Нант» – «Монпелье» – 2:0

Голы: Молле, 44 (1:0), Бамба, 74 (2:0).

«Тулуза» – «Реймс» – 1:1

Голы: Ричардсон, 48 (0:1), Далинга, 52 (1:1).

«Монако» – «Мец» – 2:1

Голы: Камара, 4 (0:1), Головин, 42 (1:1), Головин, 55 (2:1).

«Лион» – «Клермон» – 1:2

Голы: Чам, 10 (0:1), Маньин, 35 (0:2), Ожье, 52, автогол (1:2).