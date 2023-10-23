Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лион уже на последнем месте в Лиге 1 и другие матчи
Франция
23 октября 2023, 04:59 | Обновлено 23 октября 2023, 05:07
59
0

ВИДЕО. Лион уже на последнем месте в Лиге 1 и другие матчи

Смотрим, как продолжается крах славного клуба

23 октября 2023, 04:59 | Обновлено 23 октября 2023, 05:07
59
0
ВИДЕО. Лион уже на последнем месте в Лиге 1 и другие матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября в Лиге 1 состоялось шесть матчей. Выделяется очередной провал «Лиона». Многократный чемпион Франции проиграл дома «Клермону» и опустился на последнее место.

Паулу Фонсека и его «Лилль» минимально обыграли одну из сенсаций старта «Брест». «Монако» далась волевая победа над «Мецем». «Лорьян» выиграл дома у «Ренна». «Нант» забил два безответных гола в ворота «Монпелье». «Тулуза» и «Реймс» выдали результативную ничью.

Лига 1

9-й тур

«Лорьян» «Ренн» 2:1

Голы: Омари, 4, автогол (1:0), Бла, 21 (1:1), Туре, 45+1 (2:1).

«Лилль» «Брест» 1:0

Гол: Языджи, 6 (1:0).

«Нант» «Монпелье» 2:0

Голы: Молле, 44 (1:0), Бамба, 74 (2:0).

«Тулуза» «Реймс» 1:1

Голы: Ричардсон, 48 (0:1), Далинга, 52 (1:1).

«Монако» «Мец» 2:1

Голы: Камара, 4 (0:1), Головин, 42 (1:1), Головин, 55 (2:1).

«Лион» «Клермон» 1:2

Голы: Чам, 10 (0:1), Маньин, 35 (0:2), Ожье, 52, автогол (1:2).

По теме:
Астон Вилла – Вест Хэм – 4:1. Команда Эмери снова крута дома. Видеообзор
ВИДЕО. Два пенальти на Канарах, ничья Вильярреала и Алавеса
ВИДЕО. Первая в сезоне победа Кельна, Аугсбург разгромил Хайденхайм
видео голов и обзор Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Клермон Лилль Брест (Франция) Нант Монпелье Тулуза Реймс Монако Лорьян Ренн Мец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Футбол | 22 октября 2023, 20:25 9
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер
Таблица УПЛ. Днепр-1 обогнал Динамо. В топ-3: Кривбасс, Полесье, Шахтер

В этот уик-энд, с 20 по 22 октября, прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги

ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Футбол | 22 октября 2023, 16:27 3
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом

Что теперь делать с обещанием

Динамо повторило личный антирекорд
Футбол | 23.10.2023, 00:06
Динамо повторило личный антирекорд
Динамо повторило личный антирекорд
Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
Футбол | 23.10.2023, 00:05
Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Футбол | 22.10.2023, 18:01
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
22.10.2023, 20:22 47
Футбол
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 20
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
Второе поражение подряд. Динамо на своем стадионе уступило Днепру-1
22.10.2023, 18:57 242
Футбол
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 23
Теннис
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем