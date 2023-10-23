Капитан Руха: «В матче с Вересом мы играли каждый эпизод до конца»

Капитан «Руха» полузащитник Марко Сапуга поделился впечатлениями от матча с «Вересом» (5:2).

«В первом тайме у нас были хорошие моменты и мы забили два гола. Во второй половине матча «Рух» заиграл еще активнее и имел еще больше возможностей у ворот «Вереса». Вышедшие на замену ребята хорошо вписались в игру и помогли забить еще больше голов, чтобы одержать уверенную победу.

«Верес» – хорошая и боевая команда, и поэтому «Рух» был готов к непростому для нас поединку. С первых минут ребята правильно настроились и играли каждый эпизод до конца, не расслаблялись», – цитирует Марко Сапугу официальный сайт «Руха».

«Рух» занимает четвертое место в таблице УПЛ с 19 очками.