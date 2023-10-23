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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 04:40 | Обновлено 23 октября 2023, 04:41
58
0

Капитан Руха: «В матче с Вересом мы играли каждый эпизод до конца»

Львовяне уверенно победили на выезде

23 октября 2023, 04:40 | Обновлено 23 октября 2023, 04:41
58
0
Капитан Руха: «В матче с Вересом мы играли каждый эпизод до конца»
ФК Рух. Марко Сапуга

Капитан «Руха» полузащитник Марко Сапуга поделился впечатлениями от матча с «Вересом» (5:2).

«В первом тайме у нас были хорошие моменты и мы забили два гола. Во второй половине матча «Рух» заиграл еще активнее и имел еще больше возможностей у ворот «Вереса». Вышедшие на замену ребята хорошо вписались в игру и помогли забить еще больше голов, чтобы одержать уверенную победу.

«Верес» – хорошая и боевая команда, и поэтому «Рух» был готов к непростому для нас поединку. С первых минут ребята правильно настроились и играли каждый эпизод до конца, не расслаблялись», – цитирует Марко Сапугу официальный сайт «Руха».

«Рух» занимает четвертое место в таблице УПЛ с 19 очками.

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Марко Сапуга пресс-конференция Рух Львов Верес Ровно Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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