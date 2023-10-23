17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
За каталонцев продолжают забивать фактически школьники
Нападающий «Барселоны» Марк Гию дал комментарий после своего фантастического дебюта в профессиональном футболе в матче с «Атлетиком» (1:0).
«Я не могу поверить. У меня перехватывает дыхание. Наслаждаюсь этим моментом. Я всю свою жизнь работал, чтобы воспользоваться возможностями, и они пришли ко мне. Для меня большая честь забить вратарю калибра Унаи Симона.
Хави сказал мне, что возможности придут, если я буду работать. Ла Масия все еще функционирует, «Барселона» должна воспользоваться ее трудами в сложный для клуба момент. Я говорю партнерам по молодежной команде, что надо продолжать работать, ведь все хотят попасть в первую команду «Барселоны», – цитирует Марка Гию Diario Sport.
17-летнему форварду потребовалось менее минуты, чтобы забить свой первый гол не только за «Барселону», но и вообще в профессиональном футболе.
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