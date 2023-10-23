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  4. 17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
Испания
23 октября 2023, 04:26 | Обновлено 23 октября 2023, 04:30
164
0

17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»

За каталонцев продолжают забивать фактически школьники

23 октября 2023, 04:26 | Обновлено 23 октября 2023, 04:30
164
0
17-летний автор гола за Барселону: «Ла Масия все еще функционирует»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Марк Гию дал комментарий после своего фантастического дебюта в профессиональном футболе в матче с «Атлетиком» (1:0).

«Я не могу поверить. У меня перехватывает дыхание. Наслаждаюсь этим моментом. Я всю свою жизнь работал, чтобы воспользоваться возможностями, и они пришли ко мне. Для меня большая честь забить вратарю калибра Унаи Симона.

Хави сказал мне, что возможности придут, если я буду работать. Ла Масия все еще функционирует, «Барселона» должна воспользоваться ее трудами в сложный для клуба момент. Я говорю партнерам по молодежной команде, что надо продолжать работать, ведь все хотят попасть в первую команду «Барселоны», – цитирует Марка Гию Diario Sport.

17-летнему форварду потребовалось менее минуты, чтобы забить свой первый гол не только за «Барселону», но и вообще в профессиональном футболе.

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Источник Sport.ua
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