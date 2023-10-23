Определен последний полуфиналист женского Кубка Украины по футболу

21 октября состоялся заключительный поединок 1/4 финала Кубка Украины среди женщин.

Криворожский «Кривбасс» в Киеве на НТК им. В. Банникова победил харьковский «Жилстрой-1» в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

Таким образом, определились все полуфиналисты турнира. За путевки в финал сразятся «Ворскла», «Колос», «Днепр-1» и «Кривбасс».

Кубок Украины 2023 среди женских команд

1/4 финала

12.09.2023. Ладомир (Владимир) – Ворскла (Полтава) – 1:3

13.09.2023. Шахтер (Донецк) – Колос (Ковалевка) – 1:2

13.09.2023. Динамо (Киев) – Днепр-1 – 0:2

21.10.2023. Жилстрой-1 (Харьков) – Кривбасс (Кривой Рог) – 1:1 (1:0), пен – 2:4

Голы: Корнацкая, 8 – Тян, 69.

Видеообзор матча