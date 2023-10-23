Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен последний полуфиналист женского Кубка Украины по футболу
Кубок Украины
23 октября 2023, 03:55 | Обновлено 23 октября 2023, 04:03
24
0

Определен последний полуфиналист женского Кубка Украины по футболу

Криворожский «Кривбасс» по пенальти победил харьковский «Жилстрой-1»

23 октября 2023, 03:55 | Обновлено 23 октября 2023, 04:03
24
0
Определен последний полуфиналист женского Кубка Украины по футболу
УАФ

21 октября состоялся заключительный поединок 1/4 финала Кубка Украины среди женщин.

Криворожский «Кривбасс» в Киеве на НТК им. В. Банникова победил харьковский «Жилстрой-1» в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

Таким образом, определились все полуфиналисты турнира. За путевки в финал сразятся «Ворскла», «Колос», «Днепр-1» и «Кривбасс».

Кубок Украины 2023 среди женских команд

1/4 финала

12.09.2023. Ладомир (Владимир) – Ворскла (Полтава) – 1:3

13.09.2023. Шахтер (Донецк) – Колос (Ковалевка) – 1:2

13.09.2023. Динамо (Киев) – Днепр-1 – 0:2

21.10.2023. Жилстрой-1 (Харьков) – Кривбасс (Кривой Рог) – 1:1 (1:0), пен – 2:4

Голы: Корнацкая, 8 – Тян, 69.

Видеообзор матча

По теме:
САБО: «Ждал результативного футбола, но Днепр-1 засушил игру с Динамо»
ЛЕДНЕВ: «Мне было что доказывать Динамо»
Динамо повторило личный антирекорд
Кубок Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Жилстрой-1 Харьков Ладомир Ворскла Полтава Шахтер Донецк Колос Ковалевка Динамо Киев Днепр-1
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
Футбол | 22 октября 2023, 20:41 4
Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»
Тренер Жироны: «Голы Довбика позволили нам дышать»

Мичел доволен игрой украинца

Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Другие виды | 22 октября 2023, 09:21 2
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе

Награда досталась Фемке Бол

Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Бокс | 22.10.2023, 13:16
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Мощное завершение карьеры. Экс-чемпион мира в 53 года нокаутировал опонента
Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом
Футбол | 22.10.2023, 23:45
Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом
Воспитанник россонери Локателли принес победу Ювентусу над Миланом
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Футбол | 22.10.2023, 20:22
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
22.10.2023, 16:27 3
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 20
Футбол
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
22.10.2023, 18:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем