Шахтер и Динамо вылетели. Состоялись четвертьфиналы женского Кубка Украины
В полуфиналы вышли «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка и «Днепр-1»
12 и 13 сентября состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд.
Соревнования начались со стадии 1/8 финала, в которой принимали участие 12 коллективов Высшей лиги и 4 команды Первой лиги.
Уже состоялось три четвертьфинальных поединка. Шахтер и Динамо выбыли из соревнований на этой стадии.
Позже пройдет еще одна игра этой стадии, в которой встретятся «Жилстрой-1» (Харьков) и победитель матча 1/8 финала «Минай» – «Кривбасс» Кривой Рог, который запланирован на 24 сентября.
В полуфиналы Кубка вышли «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка и «Днепр-1»
Кубок Украины 2023 среди женщин
1/4 финала
12.09.2023
- «Ладомир» Владимир – «Ворскла» Полтава – 1:3 (0:1)
Голы: Гирин, 55 (пен) – Радионова, 8, Корсун, 70, Козлова, 90+2.
13.09.2023
- «Шахтер» Донецк – «Колос» Ковалевка – 1:2 (0:1)
Голы: Чендей, 54 – Федоренко, 17, Китаева, 58
- «Динамо» Киев – «Днепр-1» – 0:2 (0:2)
Голы: Тараканова, 42, Аилинкий, 45.
- Матч «Жилстрой-1» Харьков – «Минай» / «Кривбасс» Кривой Рог – состоится позже
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Капитан сине-желтых Андрей Ярмоленко забил гол в конце первого тайма
Рассказываем о проблемах манкунианцев за пределами поля