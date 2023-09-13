Шахтер и Динамо вылетели. Состоялись четвертьфиналы женского Кубка Украины

12 и 13 сентября состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд.

Соревнования начались со стадии 1/8 финала, в которой принимали участие 12 коллективов Высшей лиги и 4 команды Первой лиги.

Уже состоялось три четвертьфинальных поединка. Шахтер и Динамо выбыли из соревнований на этой стадии.

Позже пройдет еще одна игра этой стадии, в которой встретятся «Жилстрой-1» (Харьков) и победитель матча 1/8 финала «Минай» – «Кривбасс» Кривой Рог, который запланирован на 24 сентября.

В полуфиналы Кубка вышли «Ворскла» Полтава, «Колос» Ковалевка и «Днепр-1»

Кубок Украины 2023 среди женщин

1/4 финала

12.09.2023

«Ладомир» Владимир – «Ворскла» Полтава – 1:3 (0:1)

Голы: Гирин, 55 (пен) – Радионова, 8, Корсун, 70, Козлова, 90+2.

13.09.2023

«Шахтер» Донецк – «Колос» Ковалевка – 1:2 (0:1)

Голы: Чендей, 54 – Федоренко, 17, Китаева, 58

«Динамо» Киев – «Днепр-1» – 0:2 (0:2)

Голы: Тараканова, 42, Аилинкий, 45.