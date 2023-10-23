Автор дубля в ворота Вереса: «Мы хорошо подготовились к сопернику»
Львовяне могли забить даже больше пяти голов
Форвард «Руха» Евгений Пастух дал комментарий после матча с «Вересом» (5:2).
«Приятно забить первые голы в УПЛ. Сначала забил после стандарта – мы наигрываем их на тренировках. В эпизоде со вторым голом удачно сыграл на добивании.
«Верес» ничем нас не удивил. Команда была готова к этому сопернику, ведь мы хорошо разобрали их перед матчем и понимали, как будут играть хозяева. Не все удалось сегодня реализовать, но хорошо, что этого хватило для уверенной победы», – приводит слова Евгения Пастуха официальный сайт «Руха».
Евгений Пастух не забивал в УПЛ до матча с «Вересом». Теперь на его счету уже два гола.
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