Автор дубля в ворота Вереса: «Мы хорошо подготовились к сопернику»

Форвард «Руха» Евгений Пастух дал комментарий после матча с «Вересом» (5:2).

«Приятно забить первые голы в УПЛ. Сначала забил после стандарта – мы наигрываем их на тренировках. В эпизоде ​​со вторым голом удачно сыграл на добивании.

«Верес» ничем нас не удивил. Команда была готова к этому сопернику, ведь мы хорошо разобрали их перед матчем и понимали, как будут играть хозяева. Не все удалось сегодня реализовать, но хорошо, что этого хватило для уверенной победы», – приводит слова Евгения Пастуха официальный сайт «Руха».

Евгений Пастух не забивал в УПЛ до матча с «Вересом». Теперь на его счету уже два гола.