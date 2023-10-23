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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 03:58 | Обновлено 23 октября 2023, 04:01
18
0

Автор дубля в ворота Вереса: «Мы хорошо подготовились к сопернику»

Львовяне могли забить даже больше пяти голов

23 октября 2023, 03:58 | Обновлено 23 октября 2023, 04:01
18
0
Автор дубля в ворота Вереса: «Мы хорошо подготовились к сопернику»
ФК Рух. Евгений Пастух

Форвард «Руха» Евгений Пастух дал комментарий после матча с «Вересом» (5:2).

«Приятно забить первые голы в УПЛ. Сначала забил после стандарта – мы наигрываем их на тренировках. В эпизоде ​​со вторым голом удачно сыграл на добивании.

«Верес» ничем нас не удивил. Команда была готова к этому сопернику, ведь мы хорошо разобрали их перед матчем и понимали, как будут играть хозяева. Не все удалось сегодня реализовать, но хорошо, что этого хватило для уверенной победы», – приводит слова Евгения Пастуха официальный сайт «Руха».

Евгений Пастух не забивал в УПЛ до матча с «Вересом». Теперь на его счету уже два гола.

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Рух Львов Верес Ровно Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Евгений Пастух (футболист)
Источник ФК Рух Львов
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