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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 03:45 | Обновлено 23 октября 2023, 03:48
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0

Игрок Руха: «Верес создавал моменты только после стандартов»

Он забил свой первый гол в УПЛ

23 октября 2023, 03:45 | Обновлено 23 октября 2023, 03:48
15
0
Игрок Руха: «Верес создавал моменты только после стандартов»
ФК Рух. Денис Теслюк

Нападающий «Руха» Денис Теслюк рассказал о своем голе в ворота «Вереса» (5:2) и в целом о матче в Ровно.

«После подачи с фланга мяч отскочил ко мне и я решил в касание пробить по воротам с лету. Хоть вратарь справился с этим ударом, но я первым очутился на добивании и удалось забить. Очень рад, что отличился своим первым голом в УПЛ.

«Сегодня мы продемонстрировали мощнейшую командную игру. «Верес» пытался выбегать в контратаки, но быстрый гол помог нам взять игру под свой контроль и довести ее до логического завершения.

Им удалось забить со стандартов, но кроме этого «Верес» ничего не создал. Нам нужно будет поработать на тренировках над защитой при стандартах, чтобы больше не допускать таких ошибок», – цитирует Дениса Теслюка официальный сайт «Руха».

«Рух» благодаря этой победе закрепился на четвертом месте в таблице УПЛ, то есть все еще находится в зоне еврокубков.

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Денис Теслюк Рух Львов Верес Ровно Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Рух Львов
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