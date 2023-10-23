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Испания
23 октября 2023, 02:58 | Обновлено 23 октября 2023, 03:07
31
0

ВИДЕО. Два пенальти на Канарах, ничья Вильярреала и Алавеса

На Канарских островах прошла драматичная игра

23 октября 2023, 02:58 | Обновлено 23 октября 2023, 03:07
31
0
ВИДЕО. Два пенальти на Канарах, ничья Вильярреала и Алавеса
Ла Лига

Первыми в воскресенье в рамках Ла Лиги вышли на поле «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Команда с Канарских островов в первом тайме получила право на пенальти, но воспитанник «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади его не реализовал. А вот бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Бебе на последней минуте с 11-метрового не промахнулся и принес «Райо Вальекано» победу.

«Вильярреал» продолжает разочаровывать своих болельщиков. «Желтая субмарина» сыграла вничью дома с «Алавесом». Причем может быть довольна таким исходом. «Алавес» открыл счет усилиями Саму и создал больше моментов. От поражения «Вильярреал» спас реализованный Жераром Морено пенальти.

Ла Лига

10-й тур

«Лас-Пальмас» «Райо Вальекано» 0:1

Гол: Бебе, 90+1, пенальти (0:1).

Не реализованный пенальти: Мунир, 34 («Лас-Пальмас»).

Удаление: Валентин, 90+4 («Райо»).

«Вильярреал» «Алавес» 1:1

Голы: Саму, 48 (0:1), Жерар Морено, 65, пенальти (1:1).

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Источник Sport.ua
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