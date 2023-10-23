ВИДЕО. Два пенальти на Канарах, ничья Вильярреала и Алавеса

Первыми в воскресенье в рамках Ла Лиги вышли на поле «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Команда с Канарских островов в первом тайме получила право на пенальти, но воспитанник «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади его не реализовал. А вот бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Бебе на последней минуте с 11-метрового не промахнулся и принес «Райо Вальекано» победу.

«Вильярреал» продолжает разочаровывать своих болельщиков. «Желтая субмарина» сыграла вничью дома с «Алавесом». Причем может быть довольна таким исходом. «Алавес» открыл счет усилиями Саму и создал больше моментов. От поражения «Вильярреал» спас реализованный Жераром Морено пенальти.

Ла Лига

10-й тур

«Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано» – 0:1

Гол: Бебе, 90+1, пенальти (0:1).

Не реализованный пенальти: Мунир, 34 («Лас-Пальмас»).

Удаление: Валентин, 90+4 («Райо»).

«Вильярреал» – «Алавес» – 1:1

Голы: Саму, 48 (0:1), Жерар Морено, 65, пенальти (1:1).