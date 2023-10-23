ПИОЛИ: «Милан был хорош против Ювентуса даже вдесятером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил матч против «Ювентуса» (0:1), в котором его команда больше тайма играла в меньшинстве.

«Обычно я не говорю с командой после матча из-за высокого напряжения, сегодня добавилось и разочарование. Мы хотели добиться другого результата. «Милан» хорошо играл и в полном составе, и после удаления. «Ювентус» нас не превосходил. «Милан» мог добиться лучшего результата, если бы была возможность добавить интенсивности. Мы не лишимся уверенности после этого поражения», – приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.

«Милан» теперь занимает второе место в таблице Серии А с одним очком отставания от «Интера». «Ювентус» же приблизился к «россонери» на расстояние одного пункта.