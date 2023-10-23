Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИОЛИ: «Милан был хорош против Ювентуса даже вдесятером»
Италия
23 октября 2023, 02:45 | Обновлено 23 октября 2023, 02:51
49
0

ПИОЛИ: «Милан был хорош против Ювентуса даже вдесятером»

«Старая синьора» смогла реализовать большинство

23 октября 2023, 02:45 | Обновлено 23 октября 2023, 02:51
49
0
ПИОЛИ: «Милан был хорош против Ювентуса даже вдесятером»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил матч против «Ювентуса» (0:1), в котором его команда больше тайма играла в меньшинстве.

«Обычно я не говорю с командой после матча из-за высокого напряжения, сегодня добавилось и разочарование. Мы хотели добиться другого результата. «Милан» хорошо играл и в полном составе, и после удаления. «Ювентус» нас не превосходил. «Милан» мог добиться лучшего результата, если бы была возможность добавить интенсивности. Мы не лишимся уверенности после этого поражения», – приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.

«Милан» теперь занимает второе место в таблице Серии А с одним очком отставания от «Интера». «Ювентус» же приблизился к «россонери» на расстояние одного пункта.

По теме:
Автор дубля в ворота Вереса: «Мы хорошо подготовились к сопернику»
Игрок Руха: «Верес создавал моменты только после стандартов»
АЛЛЕГРИ: «Мы не можем удовлетвориться просто победой над Миланом»
Милан Ювентус Милан - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Стефано Пиоли пресс-конференция
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
Футбол | 23 октября 2023, 00:05 0
Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б
Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком Б

«Барселона» набрала 24 очка и поднялась на 3-е место в Ла Лиге

ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Футбол | 22 октября 2023, 11:35 2
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты

Пресс-конференции наставников «Арсенала» и «Челси»

ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Футбол | 22.10.2023, 16:27
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена
Футбол | 22.10.2023, 09:55
Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена
Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
Футбол | 22.10.2023, 20:35
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
МАКСИМОВ: «Была двойная мотивация победить. Ведь я когда-то играл в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 60
Футбол
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 8
Футбол
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
22.10.2023, 18:01 19
Футбол
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем