Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Днепр-1», одержавший 4-ю победу подряд (мячи 5-0), празднует 60-ю викторию в чемпионатах Украины, а наставник днепрян Юрий Максимов – 70-ю.

Алексей Гуцуляк становится автором 250-го гола команд Юрия Максимова во всех турнирах (ЧУ - 214, КУ - 32, ЕК - 4).

Сухая серия Евгения Волынца достигает 389 минут.

«Динамо» повторяет личный антирекорд, 6-й раз в истории проиграв два матча подряд в УПЛ.

Мирча Луческу терпит 10-е поражение в украинских чемпионатах на посту главного тренера киевлян.

Динамовцы завершают свою голевую серию, которая составила 19 игр. Последний раз бело-синие покидали поле без забитых мячей 18 марта 2023 года – 0:1 дома с «Зарей».

«Шахтер» становится автором 10-й крупной победы сезона-2023/24.

Общая голевая серия горняков достигает 39 матчей, а домашняя – 18.

Оранжево-черные обходятся без ничьих в родных стенах 11 игр подряд (+10-1).

Тарас Степаненко проводит 90-й матч в качестве капитана «Шахтера» (ЧУ - 70, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 18).

ФК Шахтер. Тарас Степаненко

20-й мяч в рядах украинских команд забивает Даниил Сикан (ЧУ - 17, ЕК - 2, СУ - 1).

Дарио Срна, дебютировавший у руля горняков в 41 год 173 дня, становится самым молодым тренером-иностранцем дончан в УПЛ. Прежнее достижение, принадлежавшее итальянцу Роберто де Дзерби, он превосходит на 240 дней.

ЛНЗ терпит первое крупное поражение в элитном дивизионе.

Общая безголевая серия подопечных Олега Дулуба достигает 270 минут, а гостевая – 372-х.

«Кривбасс» одерживает 3-ю кряду победу в гостях (мячи 10-2), повторяя личный рекорд 24-летней давности.

Максим Задерака 3-й раз поражает ворота «Металлиста 1925».

Подопечные Эдмара терпят 3-е поражение подряд (мячи 1-5).

Бека Вачиберадзе на 370-й минуте прерывает безголевую серию харьковчан.

«Заря» проводит 650-й матч в чемпионатах Украины.

Луганчане становятся 7-й командой, одержавшей 90 побед в гостях.

Черно-бело-красные празднуют 25-ю волевую викторию в УПЛ, а «пивовары» терпят первое безвольное поражение.

Эдуардо Герреро оформляет 10-й дубль сезона-2023/24.

Валерий Кривенцов одерживает премьерную победу в УПЛ во главе луганчан (в 4-й игре).

Сергей Суханов становится автором первого дубля и гола с пенальти «Оболони» в элитном дивизионе.

«Пивовары» на 287-й минуте завершают свои общую и домашнюю сухие серии.

«Ворскла» 284-й раз уходит с поля без забитых мячей и повторяет антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам».

Бело-зеленые продлевают домашнюю безничейную серию до 11 игр (+7-4), но завершают голевую в родных стенах, которая составила 10 матчей. Последний раз полтавчанам не удалось пробить защитные редуты гостей 18 марта 2023 – 0:0 с «Металлистом 1925».

Юрий Калитвинцев проводит 150-й поединок в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (103+47), а Виктор Скрипник – 40-й во главе «Ворсклы» (+17=7-16, 48-55).

«Рух» устанавливает личный рекорд, продлив голевую гостевую серию до 5 игр.

30-й мяч в карьере забивает Юрий Климчук (ЧУ - 26, КУ - 4), в том числе 5-й в ворота «Вереса» (ЧУ - 3, КУ - 2). При этом его гол оказывается 250-м, пропущенным ровенчанами в УПЛ, в том числе 100-м – дома.

Илья Квасница становится автором 10-го гола желто-черных в баталиях с красно-черными.

«Верес», 30-й раз уступивший соперникам на своем поле, терпит 20-е крупное поражение в элитном дивизионе.

Яго Сикейра на 407-й минуте прерывает безголевую серию ровенчан.

«Черноморец» становится 5-м клубом, проведшим 250 «сухих» матчей в УПЛ.

Одесситы в родных стенах сохраняют свои ворота в неприкосновенности 300 минут кряду.

Мяч, забитый Орестом Кузыком, оказывается 400-м, пропущенным командами Владимира Шарана во всех турнирах (ЧУ - 346, КУ - 35, ЕК - 19), а второй гол Андрея Штогрина становится 50-м, пропущенным «Минаем» при Шаране в элитном дивизионе.

Закарпатцы терпят 15-е крупное поражение в чемпионатах Украины.

«Минай» обходится без побед 11 игр подряд (=4-7), а без голов – 321 минуту кряду.

«Колос» прерывает «рекордную» безвыигрышную серию из 7 матчей (=5-2), а также безголевую – на 344-й минуте.

Ковалевцы, 20-й раз сыгравшие на «ноль» в гостях, продлевают свою общую сухую серию до 392-х минут.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Дмитрий Нагиев («Оболонь») и Александр Сирота («Динамо»), 1-й – Принс Аду, Данила Гончарук (оба – «Кривбасс»), Коджо Азиангбе («Заря») и Маркос Андре («Днепр-1»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Лукас Тейлор («Полесье»).

10-й мяч в УПЛ забивают Максим Задерака и Дмитрий Шастал, 1-й – Евгений Пастух (в 8-й игре), Денис Теслюк (в 10-й), Сергей Суханов (в 11-й) и Арсений Батагов (в 69-й).

ФК Кривбасс. Максим Задерака

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Валерий Лучкевич («Колос»), во 2-й - Денис Балан («Верес») и Дмитрий Шастал («Полесье»).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Максим Задерака, 1-й - Евгений Пастух (в 8-м матче), Сергей Суханов (в 11-м), Эдуардо Герреро (в 17-м), Кевин Келси (в 22-м) и Андрей Штогрин (в 44-м).

Алексей Гуцуляк становится автором 200-го гола сезона-2023/24, Дмитрий Шастал – 100-го гостей, а Яго Сикейра – 40-го «джокеров».

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Даниил Хрипчук (в 15-й игре) и Кирилл Попов (в 28-й).

80-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Екатерина Монзуль, 30-й – Александр Омельченко из Славянска.

11-й тур становится рекордным в этом сезоне по количеству голов. В 8 матчах команды сообща забивают 28 мячей (в среднем - 3,50 за игру) – на 2 больше, чем во 2-м туре. Рекордным оказывается и показатель гостей, 17 раз поразивших ворота хозяев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ