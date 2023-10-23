Сделав дубль, Довбик получил отличную прессу за матч Жироны с Альмерией

В матче 10-го тура Ла Лиги «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2.

Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).

Артем получил отличную прессу за матч. Игру украинского форварда высоко оценили испанские СМИ и статистические веб-порталы

Украинец получил очень высокую оценку 8.4, лучшую в матче, от веб-портала WhoScored. Сайт SofaScore ограничился оценкой 8.2.

Marca и Mundo Deportivo поставили украинскому форварду 3 балла из 4 (это хороший показатель).

Журналисты Sport.es выставили Довбику оценку 8 из 10 и пояснили свое решение так: «Убийственная результативность. Победа Жироны была бы невозможна без двух голов Довбика».

Ла Лига. 10-й тур, 22 октября

Жирона – Альмерия – 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 – Лео Баптистао, 2, 24.

Оценки от веб-портала SofaScore

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