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Англия
22 октября 2023, 23:40 |
1316
1

ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун

С этого ракурса вы еще гол Михаила не видели

22 октября 2023, 23:40 |
1316
1
ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал» (2:2).

На 48-й минуте при счете 1:0 украинский легионер «синих» Михаил Мудрик увеличил преимущество своей команды, забив невероятный гол.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Мудрик совершил забегание за Палмера, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах.

Для украинца это 2-й мяч за «Челси» в официальных поединках за синих.

ВИДЕО. Как выглядел гол Мудрика с трибун

ВИДЕО. Гол Мудрик в трансляции

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Ekvato
Нікому не дізнатися (хто фіксики такі), який вигляд мав гол, бо для цього треба підписатися на канал в телеграмі, а мене в телеграмі крім новин з передової нічого не цікавить. Тай те, подумую взагалі його видалити, забагато часу з'їдає. Спортивний сайт має бути сайтом, а не посиланням на телеграм
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