ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
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21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал» (2:2).
На 48-й минуте при счете 1:0 украинский легионер «синих» Михаил Мудрик увеличил преимущество своей команды, забив невероятный гол.
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Мудрик совершил забегание за Палмера, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах.
Для украинца это 2-й мяч за «Челси» в официальных поединках за синих.
ВИДЕО. Как выглядел гол Мудрика с трибун
ВИДЕО. Гол Мудрик в трансляции
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