Известны победительницы на турнирах в Монастире, Клуж-Напоке и Наньчане
К сожалению, обошлось без украинок в финалах
22 октября состоялись финальные матчи на турнирах WTA 250 в Монастире (Тунис), Клуж-Напоке (Румыния) и Наньчане (Китай).
В Тунисе победу праздновала вторая сеяная Элизе Мертенс из Бельгии, которая успешно защитила свой титул. Для бельгийки это восьмой одиночный титул в карьере и первый в этом сезоне.
В Румынии дебютный титул удалось добыть немке Тамаре Корпач, в четвертьфинале она остановила украинку Дарью Снигур.
В Китае состоялась битва между чешками Катериной Синяковой и Марией Боузковой. Победу одержала более опытная теннисистка. Это был ее пятый одиночный титул.
Монастир. Финал
Элизе Мертенс (Бельгия) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 6:0
Клуж-Напока. Финал
Тамара Корпач (Германия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 6:4
Наньчан. Финал
Катерина Синякова (Чехия) – Мария Боузкова (Чехия) – 1:6, 7:6(5), 7:6(4)
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