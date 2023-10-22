Довбик передал привет фанатам Жироны после первого дубля в Ла Лиге

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2. Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).

После матча Довбик передал привет фанатам своего клуба.

«Привет, фанаты «Жироны». Очень раз забить два гола. Спасибо за вашу невероятную поддержку, давайте продолжать вместе. Увидимся в пятницу», – сказал Довбик.

Следующий матч «Жирона» сыграет 27 октября на домашнем стадионе в рамках 11-го тура Ла Лиги против «Сельты».