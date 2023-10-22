Довбик передал привет фанатам Жироны после первого дубля в Ла Лиге
Артем поблагодарил болельщиков за поддержку
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2. Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).
После матча Довбик передал привет фанатам своего клуба.
«Привет, фанаты «Жироны». Очень раз забить два гола. Спасибо за вашу невероятную поддержку, давайте продолжать вместе. Увидимся в пятницу», – сказал Довбик.
Следующий матч «Жирона» сыграет 27 октября на домашнем стадионе в рамках 11-го тура Ла Лиги против «Сельты».
🔥 Dovbyk is on fire pic.twitter.com/4e6Q21Tcva— Girona FC (@GironaFC_Engl) October 22, 2023
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