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  4. Довбик передал привет фанатам Жироны после первого дубля в Ла Лиге
Испания
22 октября 2023, 21:26 |
1767
0

Довбик передал привет фанатам Жироны после первого дубля в Ла Лиге

Артем поблагодарил болельщиков за поддержку

22 октября 2023, 21:26 |
1767
0
Довбик передал привет фанатам Жироны после первого дубля в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома обыграла «Альмерию» со счетом 5:2. Дубль у победителей оформил украинский форвард Артем Довбик (39 и 43 мин).

После матча Довбик передал привет фанатам своего клуба.

«Привет, фанаты «Жироны». Очень раз забить два гола. Спасибо за вашу невероятную поддержку, давайте продолжать вместе. Увидимся в пятницу», – сказал Довбик.

Следующий матч «Жирона» сыграет 27 октября на домашнем стадионе в рамках 11-го тура Ла Лиги против «Сельты».

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Источник Sport.ua
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