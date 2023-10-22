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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 21:23 | Обновлено 22 октября 2023, 21:25
226
0

ГУЦУЛЯК: «Мы спокойно играли с Динамо. Главное для нас – это три очка»

Полузащитник «Днепра-1» стал автором победного гола в ворота «Динамо»

22 октября 2023, 21:23 | Обновлено 22 октября 2023, 21:25
226
0
ГУЦУЛЯК: «Мы спокойно играли с Динамо. Главное для нас – это три очка»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк, автор победного гола в ворота «Динамо» (1:0), прокомментировал итоги матча 11-го тура УПЛ:

– Поздравляем с победой. На ваш взгляд, за счет чего вы выиграли этот матч в первую очередь?

– Спасибо за приветствие. Хорошо настроились на игру, знали, что соперник будет больше атаковать. Отошли назад, но воспользовались собственным моментом и забили гол. Возможно, где-то во втором тайме киевляне нас и преобладали, но мы сумели одержать победу. Главное для нас – это три очка.

– Динамовцы чаще были на вашей половине поля, но ваша команда спокойно выходила из-под прессинга, особенно в первом тайме, и организовывала свои атаки.

– Ну мы ведь тоже команда не простая (улыбается). Мы прошлый чемпионат завершили на втором месте и умеем выходить из-под прессинга. Мы спокойно играли в свой футбол, так что здесь ничего особенного нет.

– Насколько важны были первые 10 минут, когда ваша команда кроме давления ничего сопернику не позволила сделать?

– У нас была такая тактика, чтобы сначала действовать более агрессивно, потом отойти. Мы все это проделали, поэтому это и дало результат.

– Команда выиграла четвертый матч подряд в УПЛ. Известно, что аппетит приходит во время еды. Какие амбиции внутри коллектива?

– У нас все хорошо, двигаемся дальше от матча к матчу. Впереди у нас тяжелый выездной маршрут, по которому нам нужно взять максимум очков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Алексей Гуцуляк Днепр-1 Динамо - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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