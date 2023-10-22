Автор дубля в ворота Вереса отправился с Рухом на матч Юношеской лиги УЕФА

Футболисты «Руха» U-19 отправились на ответный матч Юношеской лиги УЕФА с боснийским «Сараево» U-19.

Как стало известно Sport.ua, согласно регламенту этих соревнований в составе каждой команды может быть не больше трех игроков, которым исполнилось 19 лет.

В составе львовян ими стали Виталий Холод, Олег Федор, а также Евгений Пастух, который сегодня, 22 октября, оформил дубль в матче УПЛ с Вересом (5:2).

Первый матч между футболистами «Руха» и боснийского «Сараево» завершился вничью (1:1). Ответный матч в Сараево пройдет 25 октября, и эта игра будет транслироваться на клубном YouTube-канале львовян.

В случае победы над «Сараево» по итогам двух матчей, «Рух» сыграет с победителем пары «Фамаликау» (Португалия) – «Мидтьюлланд» (Дания).

Ранее сообщалось, что «Руху» в Сараево не сможет помочь удаленный с поля капитан команды Андрей Китела.