Рух отправится на ответный матч юношеской Лиги УЕФА 22 октября

25 октября в боснийском Сараево состоится ответный матч первого раунда группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «горожанами» и львовским «Рухом».

Как стало известно Sport.ua, львовяне отправятся на Балканы 22 октября. Готовясь к ответному поединку «Рух» (U-19) провел спарринг с «Рухом» (U-17) и победил – 2:1.

За время, прошедшее после первого противостояния в польской Стальной Воле, где была зафиксирована ничья – 1:1, львовян возглавил экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный, в последние годы работавший на разных должностях в тернопольской «Ниве». Бывший тренер – Михаил Дячук-Ставицкий стал ассистентом Задорожного.

Прикарпатцы настроены по-боевому и горят желанием вернуться домой с победой. В Стальной Воле они не реализовали с полдюжины голевых моментов и надеются, что в Сараево с прицелом все будет хорошо. Правда, им не сможет помочь удаленный с поля капитан команды Андрей Китело, но у «Руха» (U-19) длинная лава запасных. А лидеры – Евгений Пастух и Виталий Холод уже успели дебютировать в главной команде.

В случае победы над «Сараево» по итогам двух матчей, «Рух» сыграет с сильнейшей командой в паре «Фамаликан» (Португалия) – «Митьюлланн» (Дания). Поединки этой стадии запланированы на 8 и 29 ноября.