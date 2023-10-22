Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Хотелось самому выйти на поле»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко эмоционально прокомментировал разгромное домашнее поражение в матче 11-го тура УПЛ против «Руха» (2:5):

«Очень тяжело проигрывать с таким счетом. Очень много ошибок в обороне. Уже даже не знаю, чего нам не хватает. Мы сами себе создаем моменты. Пропущенные мячи, особенно первые – это очень грубые ошибки. А отыграться в матче с «Рухом» – очень трудно. «Рух» имеет быстрых футболистов, которые прекрасно используют свободные зоны.

После пропущенных в первом тайме мячей было трудно сломать ход игры. А соперник использовал свои моменты и мог забить еще больше.

Негативные эмоции переполняют. Но просто сейчас ничего изменить нельзя. Лучшие игроки у нас сейчас не появятся. Нужно, значит, трижды в день тренироваться, чтобы избегать таких ошибок.

Мы в качестве и количестве футболистов точно проигрываем многим командам УПЛ. Это не секрет. Но у нас есть эти игроки и нет других возможностей. Будем работать с этими футболистами столько, сколько хватит терпения: у нас, или у руководства. Другого выхода нет, кроме как больше работать.

Что еще делать, если в простой ситуации мы не попадаем по верховому мячу, а соперник легким кивком головы нам забивает? Что и кому говорить? Над чем работать, если мы не попадаем по мячу, который у нас на ноге уже? Какое упражнение еще сделать? Мне самому хотелось выйти на поле и сделать это. Но я не могу. Сами себе создали голевые эпизоды.

Сегодня в защите сыграл Александр Кучеренко. Ищем варианты усиления игры в обороне. Александр Кучеренко сыграл на хорошем уровне. Но очень много ошибался Василий Курко. Плохой матч от него. Будем общаться об этом.

Относительно времени на исправление ошибок – это вопрос к президенту. Он зашел в раздевалку после игры. Сказал, что очень недоволен игрой. Но о каких-то конкретных сроках речь не шла. Сейчас много критики тренерского штаба. Но сейчас можно и Моуриньо пригласить сюда и Гвардиолу, но есть определенные моменты, которые изменить очень трудно».

Это поражение оставляет «Верес» на 15-м месте Украинской Премьер-лиги. В активе команды из Ровно всего 6 очков в 10 матчах.