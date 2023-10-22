ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом

В субботу, 21 октября прошел матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом - 2:2.

На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды. Камера поймала лицо Зинченко после забитого гола Мудрика.

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После матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Александр Зинченко пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона:

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?