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Англия
22 октября 2023, 16:27 | Обновлено 22 октября 2023, 17:00
5141
3

ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом

Что теперь делать с обещанием

22 октября 2023, 16:27 | Обновлено 22 октября 2023, 17:00
5141
3
ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Скриншот матчу Челси - Арсенал, BEIN Sports

В субботу, 21 октября прошел матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом - 2:2.

На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды. Камера поймала лицо Зинченко после забитого гола Мудрика.

  • Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

После матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Александр Зинченко пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона:

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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umnuy2
не ну прикольно же
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+1
AutumnBridge
Та то же фото Петракова вставили.   Фотожаба.)
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0
VLAD
перш ніж щось казати, потрібно думати. тепер зіна буде лохом
Ответить
-2
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