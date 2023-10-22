ФОТО. Лицо Зинченко, когда Мудрик забил в матче с Арсеналом
Что теперь делать с обещанием
В субботу, 21 октября прошел матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом - 2:2.
На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды. Камера поймала лицо Зинченко после забитого гола Мудрика.
- Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
После матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Александр Зинченко пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона:
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Румынский специалист заявил, что будет продолжать работу, пока ему позволяют силы
21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом