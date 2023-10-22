Динамо Киев – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 октября, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Юрия Максимова на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Попов, Тымчик, Бражко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Волошин, Ванат.

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Кравец, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.