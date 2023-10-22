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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 15:51 | Обновлено 22 октября 2023, 15:59
1060
4

Динамо Киев – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Центральный матч 11-го тура УПЛ начнется в 17:00

22 октября 2023, 15:51 | Обновлено 22 октября 2023, 15:59
1060
4
Динамо Киев – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 22 октября, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Мирчи Луческу и Юрия Максимова на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Вивчаренко, Сирота, Попов, Тымчик, Бражко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Волошин, Ванат.

«Днепр-1»: Волынец, Сарапий, Кравец, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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Gargantua
Сирота и Попов... он неисправим уже ))
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NoMad
Хороший склад, Динамо має легко вигравати
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