Артур КАРНОЗА: «Днепр-1 не уступает Динамо по подбору исполнителей»

Бывший игрок «Днепра-1» Артур Карноза поделился ожиданиями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо»:

«Думаю, что на сегодня «Днепр-1» не уступает «Динамо» ни по подбору игроков, ни по игре, поэтому считаю, что матч будет довольно равным и интересным. По моему мнению, «Днепр-1» не проиграет».

Матч «Динамо» Киев – «Днепр-1» состоится 22 октября в 17:00. Сейчас команды с равным количеством очков (по 15) занимают соответственно 6-е то 7-е места в турнирной таблице. Киевляне опережают днепрян за счет лучшей разницы забитых-пропущенных.