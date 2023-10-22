Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей
34-летний хавбек провел 90-й матч в качестве капитана «Шахтера», в том числе 70-й – в УПЛ
Матч против ЛНЗ (3:0) стал 90-м для Тараса Степаненко в качестве капитана «Шахтера». Он стал пятым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 70 раз Тарас выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 18 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.
К слову, впервые Степаненко надел капитанскую повязку 17 апреля 2016 года в домашнем поединке «Шахтера» с «Олимпиком», закончившимся, как и ныне, разгромом гостей со счетом 3:0.
Топ-10 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
238
|
26
|
9
|
93
|
366
|
2.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
139
|
22
|
3
|
35
|
199
|
3.
|
Сергей ПОПОВ
|
77
|
8
|
-
|
18
|
103
|
4.
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
73
|
13
|
-
|
11
|
97
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
70
|
1
|
1
|
18
|
90
|
6.
|
ТАЙСОН
|
52
|
11
|
1
|
19
|
83
|
7.
|
Андрей ПЯТОВ
|
28
|
2
|
2
|
13
|
45
|
8.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
32
|
5
|
-
|
4
|
41
|
9.
|
Евгений ДРАГУНОВ
|
32
|
8
|
-
|
-
|
40
|
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
26
|
11
|
-
|
3
|
40
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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