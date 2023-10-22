Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей

Матч против ЛНЗ (3:0) стал 90-м для Тараса Степаненко в качестве капитана «Шахтера». Он стал пятым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 70 раз Тарас выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 18 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

К слову, впервые Степаненко надел капитанскую повязку 17 апреля 2016 года в домашнем поединке «Шахтера» с «Олимпиком», закончившимся, как и ныне, разгромом гостей со счетом 3:0.

Топ-10 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 238 26 9 93 366 2. Анатолий ТИМОЩУК 139 22 3 35 199 3. Сергей ПОПОВ 77 8 - 18 103 4. Валерий КРИВЕНЦОВ 73 13 - 11 97 5. Тарас СТЕПАНЕНКО 70 1 1 18 90 6. ТАЙСОН 52 11 1 19 83 7. Андрей ПЯТОВ 28 2 2 13 45 8. Игорь ПЕТРОВ 32 5 - 4 41 9. Евгений ДРАГУНОВ 32 8 - - 40 Сергей КОВАЛЕВ 26 11 - 3 40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.