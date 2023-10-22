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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 14:38 | Обновлено 22 октября 2023, 14:44
369
0

Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей

34-летний хавбек провел 90-й матч в качестве капитана «Шахтера», в том числе 70-й – в УПЛ

22 октября 2023, 14:38 | Обновлено 22 октября 2023, 14:44
369
0
Тарас Степаненко отметил двойной капитанский юбилей
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч против ЛНЗ (3:0) стал 90-м для Тараса Степаненко в качестве капитана «Шахтера». Он стал пятым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 70 раз Тарас выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 18 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

К слову, впервые Степаненко надел капитанскую повязку 17 апреля 2016 года в домашнем поединке «Шахтера» с «Олимпиком», закончившимся, как и ныне, разгромом гостей со счетом 3:0.

Топ-10 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

238

26

9

93

366

2.

Анатолий ТИМОЩУК

139

22

3

35

199

3.

Сергей ПОПОВ

77

8

-

18

103

4.

Валерий КРИВЕНЦОВ

73

13

-

11

97

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

70

1

1

18

90

6.

ТАЙСОН

52

11

1

19

83

7.

Андрей ПЯТОВ

28

2

2

13

45

8.

Игорь ПЕТРОВ

32

5

-

4

41

9.

Евгений ДРАГУНОВ

32

8

-

-

40

Сергей КОВАЛЕВ

26

11

-

3

40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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