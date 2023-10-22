Партнер Миколенко может перейти в клуб, который тренирует Стивен Джеррард
Доминик Калверт-Льюин имеет шанс получить большой контракт в «Аль-Иттифак»
Английский нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин в январе может перейти в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает британское издание The Sun.
Стивен Джеррард, легенда «Ливерпуля» и главный тренер клуба с Ближнего Востока, лично заинтересован в трансфере 26-летнего соотечественника. Интересно, что за «Аль-Иттифак» уже играют 4 бывших игрока из АПЛ, 1 из которых - Демарай Грей, экс-партнер Доминика по «Эвертону».
В этом Доминик Калверт-Льюин провел 7 матчей за «Эвертон», отметившись 3 забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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