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  4. Роналду рассказал, сколько еще будет продолжаться его карьера
Саудовская Аравия
22 октября 2023, 14:23 |
230
0

Роналду рассказал, сколько еще будет продолжаться его карьера

Португалец останется в спорте как минимум до конца следующего сезона

22 октября 2023, 14:23 |
230
0
Роналду рассказал, сколько еще будет продолжаться его карьера
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

После победного матча чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1) форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько еще времени планирует оставаться в профессиональном футболе:

«Фанаты дарят мне счастье, и я делаю то же самое в ответ. Я продолжу карьеру в этом сезоне и следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю, могу ли я продолжать. Тяжелый труд – это то, что привело меня на вершину.

Без моей команды ничего бы этого не случилось. Это была трудная игра, особенно после перерыва на матчи сборных и перелетов. Я очень рад находиться в Саудовской Аравии и благодарю за то, что в своем 38-летнм возрасте я еще способен помогать своей команде».

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Источник O Jogo
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