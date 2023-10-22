Роналду рассказал, сколько еще будет продолжаться его карьера

После победного матча чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1) форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько еще времени планирует оставаться в профессиональном футболе:

«Фанаты дарят мне счастье, и я делаю то же самое в ответ. Я продолжу карьеру в этом сезоне и следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю, могу ли я продолжать. Тяжелый труд – это то, что привело меня на вершину.

Без моей команды ничего бы этого не случилось. Это была трудная игра, особенно после перерыва на матчи сборных и перелетов. Я очень рад находиться в Саудовской Аравии и благодарю за то, что в своем 38-летнм возрасте я еще способен помогать своей команде».