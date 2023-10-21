Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак

21 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Дамак». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 45+2-й минуте открыл Жорж-Кевин Н'Куду, выведя гостей вперед.

Но уже спустя 8 минут после старта второго тайма Андерсон Талиска сравнял счет, забив со штрафного. Интересно, что фейковый рывок к мячу сделал звездный Криштиану Роналду. А на 57-й со стандарта отличился и сам КриРо, положив шедевральный мяч в ворота соперников.

Для португальца этот гол стал 41-м в 2023 году во всех турнирах. Роналду снова опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который сегодня в поединке против «Брайтона» отличился забитым мячом и достиг отметки в 40 голов.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 3-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 22 очка после 10 сыгранных туров.

Чемпионат Саудовской Аравии. 10-й тур. 21 октября

Аль-Наср – Дамак – 2:1

Голы: Талиска, 52, Роналду, 56 – Н'Куду, 45+2

Другие результаты дня:

Аль-Хазем – Аль-Раед – 4:3

Аль-Ахли – Аль-Вахда (начало в 21:00 по Киеву)

Аль-Шабаб – Аль-Таи (начало в 21:00 по Киеву)

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии: