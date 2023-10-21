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Саудовская Аравия
21 октября 2023, 19:40 | Обновлено 21 октября 2023, 19:42
755
0

ВИДЕО. Талиска забил, забрав штрафной у КриРо, но и Роналду положил красоту

«Аль-Наср» играет в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака»

21 октября 2023, 19:40 | Обновлено 21 октября 2023, 19:42
755
0
ВИДЕО. Талиска забил, забрав штрафной у КриРо, но и Роналду положил красоту
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

21 октября проходит матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Дамак».

Счет в матче на 90+2-й минуте открыл Жорж-Кевин Н'Куду, выведя гостей вперед.

Но уже спустя 8 минут после старта второго тайма Андерсон Талиска сравнял счет, забив со штрафного. Интересно, что фейковый рывок к мячу сделал звездный Криштиану Роналду.

А на 57-й со стандарта отличился и сам КриРо, положив шедевральный мяч в ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Талиска забил, забрав штрафной у КриРо, но и Роналду положил красоту

На 77-й минуте счет в поединке 2:1 в пользу всемирного клуба.

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Источник Sport.ua
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