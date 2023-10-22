Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Динамо и Днепр-1 сейчас на одном уровне»
Бывший главный тренер «Днепра-1» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» Киев:
«Считаю, что сейчас и «Днепр-1», и «Динамо» находятся на одном уровне, но хозяева поля имеют кадровые и игровые проблемы, поэтому, по моему мнению, гости имеют все шансы, чтобы получить 3 пункта в турнирную таблицу».
Матч «Динамо» Киев - «Днепр-1» состоится 22 октября в 17:00. Команды имеют одинаковое количество очков, но у киевлян лучшая разница мячей (+9 против +4 у днепрян) и 1 игра в запасе.
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