Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Динамо и Днепр-1 сейчас на одном уровне»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» Киев:

«Считаю, что сейчас и «Днепр-1», и «Динамо» находятся на одном уровне, но хозяева поля имеют кадровые и игровые проблемы, поэтому, по моему мнению, гости имеют все шансы, чтобы получить 3 пункта в турнирную таблицу».

Матч «Динамо» Киев - «Днепр-1» состоится 22 октября в 17:00. Команды имеют одинаковое количество очков, но у киевлян лучшая разница мячей (+9 против +4 у днепрян) и 1 игра в запасе.