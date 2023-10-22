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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Гарри Магуайр доминировал над соперником»
Англия
22 октября 2023, 14:20 |
99
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Гарри Магуайр доминировал над соперником»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выступление своего подопечного

22 октября 2023, 14:20 |
99
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Гарри Магуайр доминировал над соперником»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление Гарри Магуайра в матче 9-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:1):

«Гарри Магуайр сыграл так, как мы хотели. Он доминировал над соперником. Я рад за него. Он заслужил награду игроку матча вчера. Он провел очень хороший матч, качественно читал игру. Я доволен им».

Во вчерашнем матче 30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» сделал больше всего касаний к мячу (106) и отдал наибольшее количество точных передач (79 коротких и 13 длинных). Статистический портал SofaScore оценил его выступление в 7.5 баллов из 10 возможных.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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