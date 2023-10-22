Лидер бомбардирской гонки. Экс-игрок Динамо оформил хет-трик на Кипре
Фран Соль успешно выступает за «АЕК» из Ларнаки
Вчера «АЕК» Ларнака в матче восьмого тура чемпионата Кипра разгромил «Кармиотиссу» со счетом 5:0. Хет-трик на счету экс-форварда «Динамо» Киев Франа Соля, который забил первые три гола своей команды.
Суммарно в нынешнем сезоне чемпионата Кипра на счету Соля уже 9 забитых голов. 31-летний испанский форвард лидирует в бомбардирской гонке лиги.
Соль перешел в «АЕК» из Ларнаки летом текущего года. В 2019 – 2021 годах он выступал за «Динамо» Киев, хотя права на игрока принадлежали киевлянам до минувшего лета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В лондонском дерби Зинченко отыграл один тайм, Мудрик – полтора
В феврале 1958 года «Манчестер Юнайтед» получил тяжелейший удар от судьбы…