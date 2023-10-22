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22 октября 2023, 13:18 |
1710
1

Лидер бомбардирской гонки. Экс-игрок Динамо оформил хет-трик на Кипре

Фран Соль успешно выступает за «АЕК» из Ларнаки

22 октября 2023, 13:18 |
1710
1
Лидер бомбардирской гонки. Экс-игрок Динамо оформил хет-трик на Кипре
aek.com.cy. Фран Соль

Вчера «АЕК» Ларнака в матче восьмого тура чемпионата Кипра разгромил «Кармиотиссу» со счетом 5:0. Хет-трик на счету экс-форварда «Динамо» Киев Франа Соля, который забил первые три гола своей команды.

Суммарно в нынешнем сезоне чемпионата Кипра на счету Соля уже 9 забитых голов. 31-летний испанский форвард лидирует в бомбардирской гонке лиги.

Соль перешел в «АЕК» из Ларнаки летом текущего года. В 2019 – 2021 годах он выступал за «Динамо» Киев, хотя права на игрока принадлежали киевлянам до минувшего лета.

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АЕК Ларнака Фран Соль чемпионат Кипра по футболу Кармиотисса Полемидион Динамо Киев
Источник Sport.ua
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zhyr
З Реалу до Кіпру
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