Лидер бомбардирской гонки. Экс-игрок Динамо оформил хет-трик на Кипре

Вчера «АЕК» Ларнака в матче восьмого тура чемпионата Кипра разгромил «Кармиотиссу» со счетом 5:0. Хет-трик на счету экс-форварда «Динамо» Киев Франа Соля, который забил первые три гола своей команды.

Суммарно в нынешнем сезоне чемпионата Кипра на счету Соля уже 9 забитых голов. 31-летний испанский форвард лидирует в бомбардирской гонке лиги.

Соль перешел в «АЕК» из Ларнаки летом текущего года. В 2019 – 2021 годах он выступал за «Динамо» Киев, хотя права на игрока принадлежали киевлянам до минувшего лета.