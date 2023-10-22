Эдуард САРАПИЙ: «Готовы к Динамо как физически, так и тактически»

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий рассказал о подготовке к игре 11-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– Эдуард, в воскресенье вам играть против «Динамо» после паузы в чемпионате. Как вы провели этот период? Насколько интенсивной была подготовка к предстоящему матчу?

– Готовимся как к сверхтяжелому сопернику. Игры против таких команд всегда люди смотрят, поэтому конечно, мы хотели бы хорошо себя показать и победить. Перерыв на матчи сборных прошел хорошо: у нас были выходные, потом были тренировки, некоторые из них в двухразовом режиме, поэтому подходим к матчу против «Динамо» готовыми как физически, так и тактически.

– Ведущими игроками «Динамо» в атаке являются Владислав Ванат и Виталий Буяльский. Ты уже придумал, как их останавливать?

– Мы уже анализировали их действия, однако еще стоит понять, будут ли они играть против нас. Там же еще существует проблема с отсутствием Ярмоленко, вполне вероятно, что с правого фланга появится Бенито. Поэтому сейчас думать, как и против кого действовать еще рано. Посмотрим на их состав и тогда определимся, какую именно модель игры используем.

– С приходом Юрия Максимова у вашей команды прибавилось уверенности, начали чаще набирать очки. Что изменилось внутри команды?

– Внутри команды изменения произошли незначительные. Просто изменились требования тренерского штаба, поэтому мы стараемся играть агрессивнее, находиться в прессинге на половине поля соперника и больше играть первым номером. В целом, изменений не произошло.

– Положение «Днепра-1» в турнирной таблице как-то влияет на ваше моральное состояние или есть понимание, что те матчи, которые были перенесены, позволят вам набрать очки?

– На нас это никак не влияет. В последних играх мы существенно прибавили, у нас есть положительный результат, к которому мы стремились. Да, был плохой старт сезона, но постепенно мы выравниваем свое положение и поднимаемся в турнирной таблице как можно выше.

– В общем, как бы ты оценил текущий чемпионат по сравнению с предыдущим?

– В этом чемпионате класс команд стал более равным. Нет уже явных аутсайдеров и чемпионат стал интереснее. Да и текущие лидеры чемпионата дарят интригу. Поэтому думаю, что и середина, и финиш нынешнего турнира будут очень интересными.

Матч «Динамо» Киев – «Днепр-1» состоится 22 октября в 17:00.