Олег МАТВЕЕВ: «Срна – сторонник футбола плана Де Дзерби»

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ против «ЛНЗ» (победа 3:0), который стал дебютным на посту главного тренера для Дарио Срны:

– Сказать, что «Шахтер» чудесным образом преобразился в короткое время, что с Патриком играли ужасно, а теперь выдали суперфутбол – нельзя. Однако в целом по матчу с «ЛНЗ» нельзя делать каких-то громких выводов – соперник особо ничего не показал.

– Что увидели из стартового состава от Дарио Срны?

– Сразу бросилось в глаза, что Дарио планирует больше доверять нашим украинским ребятам. Вернусь в основу Бондаренко, который мало играл при Патрике. Вернулись Крыськив и Топалов.

– А что увидели именно по игре?

– Опять много контролировали мяч. Если с Патриком начали больше использовать длинные пасы, то на этот раз играли неторопливо: квадраты на своей половине и только потом выход за счет передач вперед. Никто никуда не спешил - много передач, где пас просто ради паса и постепенно дошли до штрафной соперника.

– Некоторые эксперты называют такой футбол «стоячим» и «ветеранским». У такой игры есть будущее?

– Да, есть такое. Мы привыкли, что во времена, когда играл Срна, «Шахтер» бежал вперед и действовал интенсивно впереди. Это был скоростной футбол – доставляли на фланг и быстро подавали. Но там были совсем другие исполнители - скоростные. В настоящее время таких, как условный Мудрик со скоростью, нет. Преимущественно футболисты техничные, которые работают с мячом.

– А как насчет настроя игроков?

– Было заметно, что с этим проблем нет, климат изменился. Футболисты выглядели более раскованно, чем при Патрике.

– К какому футболу будет стремиться Срна?

– Предполагаю, что он сторонник футбола плана Де Дзерби – контроль, длительный розыгрыш для высвобождения зон и выход через них в атаку.