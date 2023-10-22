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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 12:06 | Обновлено 22 октября 2023, 12:55
257
0

Олег МАТВЕЕВ: «Срна – сторонник футбола плана Де Дзерби»

Экс-игрок «Шахтера» – о матче против «ЛНЗ»

22 октября 2023, 12:06 | Обновлено 22 октября 2023, 12:55
257
0
Олег МАТВЕЕВ: «Срна – сторонник футбола плана Де Дзерби»
УПЛ

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ против «ЛНЗ» (победа 3:0), который стал дебютным на посту главного тренера для Дарио Срны:

– Сказать, что «Шахтер» чудесным образом преобразился в короткое время, что с Патриком играли ужасно, а теперь выдали суперфутбол – нельзя. Однако в целом по матчу с «ЛНЗ» нельзя делать каких-то громких выводов – соперник особо ничего не показал.

– Что увидели из стартового состава от Дарио Срны?
– Сразу бросилось в глаза, что Дарио планирует больше доверять нашим украинским ребятам. Вернусь в основу Бондаренко, который мало играл при Патрике. Вернулись Крыськив и Топалов.

– А что увидели именно по игре?
– Опять много контролировали мяч. Если с Патриком начали больше использовать длинные пасы, то на этот раз играли неторопливо: квадраты на своей половине и только потом выход за счет передач вперед. Никто никуда не спешил - много передач, где пас просто ради паса и постепенно дошли до штрафной соперника.

– Некоторые эксперты называют такой футбол «стоячим» и «ветеранским». У такой игры есть будущее?
– Да, есть такое. Мы привыкли, что во времена, когда играл Срна, «Шахтер» бежал вперед и действовал интенсивно впереди. Это был скоростной футбол – доставляли на фланг и быстро подавали. Но там были совсем другие исполнители - скоростные. В настоящее время таких, как условный Мудрик со скоростью, нет. Преимущественно футболисты техничные, которые работают с мячом.

– А как насчет настроя игроков?
– Было заметно, что с этим проблем нет, климат изменился. Футболисты выглядели более раскованно, чем при Патрике.

– К какому футболу будет стремиться Срна?
– Предполагаю, что он сторонник футбола плана Де Дзерби – контроль, длительный розыгрыш для высвобождения зон и выход через них в атаку.

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Олег Матвеев Шахтер Донецк Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига Дарио Срна
Источник УПЛ-ТВ
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