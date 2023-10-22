Украина. Премьер лига22 октября 2023, 12:20 |
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Верес – Рух. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 11-м туре УПЛ
22 октября 2023, 12:20 |
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Сегодня, 22 октября «Верес» в 11-м туре УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет львовский «Рух». Стартовый свисток арбитра Александра Омельченко прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Паст, Курко, Балан, Шевченко, Кучеренко, Станислав Шарай, Клец, Владислав Шарай, Кучеров, Свитюха, Гайдучик
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский, Сапуга, Пастух, Теслюк, Рунич, Климчук
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