Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Рух. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 12:20 |
224
0

Верес – Рух. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 11-м туре УПЛ

22 октября 2023, 12:20 |
224
0
Верес – Рух. Стали известны стартовые составы
ФК Рух

Сегодня, 22 октября «Верес» в 11-м туре УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет львовский «Рух». Стартовый свисток арбитра Александра Омельченко прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Паст, Курко, Балан, Шевченко, Кучеренко, Станислав Шарай, Клец, Владислав Шарай, Кучеров, Свитюха, Гайдучик

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский, Сапуга, Пастух, Теслюк, Рунич, Климчук

По теме:
Никита ТАТАРКОВ: «Могли забивать и больше»
Эдуард САРАПИЙ: «Готовы к Динамо как физически, так и тактически»
Олег МАТВЕЕВ: «Срна – сторонник футбола плана Де Дзерби»
Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
Футбол | 21 октября 2023, 23:01 0
«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом

Михаил отметился забитым мячом в поединке 9-го тура АПЛ против «Арсенала»

ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Футбол | 21 октября 2023, 19:59 0
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом

Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Бокс | 21.10.2023, 14:40
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
Футбол | 22.10.2023, 07:23
Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ
Футбол | 22.10.2023, 08:55
Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ
Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 54
Футбол
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 20
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем