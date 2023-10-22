ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты

Вчера «Челси» в девятом туре АПЛ сыграл вничью 2:2 с «Арсеналом». Михаил Мудрик в этом матче отличился красивым голом.

Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций главных тренеров команд, Маурисио Почеттино и Микеля Артеты: