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Англия
22 октября 2023, 11:35 | Обновлено 22 октября 2023, 12:56
4539
0

ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты

Пресс-конференции наставников «Арсенала» и «Челси»

22 октября 2023, 11:35 | Обновлено 22 октября 2023, 12:56
4539
0
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино и Артета

Вчера «Челси» в девятом туре АПЛ сыграл вничью 2:2 с «Арсеналом». Михаил Мудрик в этом матче отличился красивым голом.

Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций главных тренеров команд, Маурисио Почеттино и Микеля Артеты:

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Маурисио Почеттино Микель Артета видео Английская Премьер-лига Челси - Арсенал
Источник Sport.ua
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