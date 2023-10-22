Англия22 октября 2023, 11:35 | Обновлено 22 октября 2023, 12:56
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ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
Пресс-конференции наставников «Арсенала» и «Челси»
22 октября 2023, 11:35 | Обновлено 22 октября 2023, 12:56
4539
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Вчера «Челси» в девятом туре АПЛ сыграл вничью 2:2 с «Арсеналом». Михаил Мудрик в этом матче отличился красивым голом.
Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций главных тренеров команд, Маурисио Почеттино и Микеля Артеты:
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