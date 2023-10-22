Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»

Вчера вингер сборной Украины Михаил Мудрик отличился роскошным голом в ворота «Арсенала» в матче девятого тура АПЛ (ничья 2:2).

После матча 22-летний украинец на своей странице в Инстаграме выложил сториз, на котором он празднует гол в ворота «Арсенала» со следующими словами:

– Что у тебя есть?

– Вера – И все?

– Этого достаточно.

Для Михаила Мудрика этот гол в ворота «Арсенала» стал лишь вторым в составе «Челси» в официальных матчах. Он перешел в лондонский клуб в январе текущего года из «Шахтера» за 70 миллионов евро.