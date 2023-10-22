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  4. Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»
Англия
22 октября 2023, 11:21 | Обновлено 22 октября 2023, 12:57
1288
4

Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»

Украинский вингер «Челси» – о голе в ворота «Арсенала»

22 октября 2023, 11:21 | Обновлено 22 октября 2023, 12:57
1288
4
Михаил МУДРИК: «У меня есть вера, этого достаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вчера вингер сборной Украины Михаил Мудрик отличился роскошным голом в ворота «Арсенала» в матче девятого тура АПЛ (ничья 2:2).

После матча 22-летний украинец на своей странице в Инстаграме выложил сториз, на котором он празднует гол в ворота «Арсенала» со следующими словами:

– Что у тебя есть?
– Вера

– И все?
– Этого достаточно.

Для Михаила Мудрика этот гол в ворота «Арсенала» стал лишь вторым в составе «Челси» в официальных матчах. Он перешел в лондонский клуб в январе текущего года из «Шахтера» за 70 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Челси Челси - Арсенал Английская Премьер-лига Instagram
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Galex
Усі це бачили, як Михайло звертався до Бога.
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+2
anacreon
Мудрик як завжди в своєму стилі. Щось у нього вже перегиб з цією релігійною темою. 
Як там яйки?
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0
Severian742
Красава. Так тримати!
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0
Crimea
Моя вера проста, моя кров от овца...
Ответить
-7
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