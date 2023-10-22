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  4. Деклан РАЙС: «Нелегко перевернуть игру со счета 0:2»
Англия
22 октября 2023, 10:59 |
166
0

Деклан РАЙС: «Нелегко перевернуть игру со счета 0:2»

Хавбек «Арсенала» – о матче против «Челси»

22 октября 2023, 10:59 |
166
0
Деклан РАЙС: «Нелегко перевернуть игру со счета 0:2»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал камбэк команды в матче с «Челси» (ничья 2:2):

«Проявить характер и перевернуть игру нелегко, когда ты уступаешь 2:0. Нужно всегда бороться до последнего и иметь настрой и веру, которые подтолкнут команду. Безусловно, это был отличный камбэк.

Я в восторге, что мы смогли отыграться в матче с «Челси». Хочу, чтобы «Арсенал» продолжал в том же духе и выигрывал снова и снова».

Напомним, именно Райс забил первый гол «Арсенала» в этом матче на 77-й минуте.

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Деклан Райс Арсенал Лондон Челси Английская Премьер-лига Челси - Арсенал
Источник Фабрицио Романо
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