Деклан РАЙС: «Нелегко перевернуть игру со счета 0:2»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал камбэк команды в матче с «Челси» (ничья 2:2):

«Проявить характер и перевернуть игру нелегко, когда ты уступаешь 2:0. Нужно всегда бороться до последнего и иметь настрой и веру, которые подтолкнут команду. Безусловно, это был отличный камбэк.

Я в восторге, что мы смогли отыграться в матче с «Челси». Хочу, чтобы «Арсенал» продолжал в том же духе и выигрывал снова и снова».

Напомним, именно Райс забил первый гол «Арсенала» в этом матче на 77-й минуте.