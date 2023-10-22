Деклан РАЙС: «Нелегко перевернуть игру со счета 0:2»
Хавбек «Арсенала» – о матче против «Челси»
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал камбэк команды в матче с «Челси» (ничья 2:2):
«Проявить характер и перевернуть игру нелегко, когда ты уступаешь 2:0. Нужно всегда бороться до последнего и иметь настрой и веру, которые подтолкнут команду. Безусловно, это был отличный камбэк.
Я в восторге, что мы смогли отыграться в матче с «Челси». Хочу, чтобы «Арсенал» продолжал в том же духе и выигрывал снова и снова».
Напомним, именно Райс забил первый гол «Арсенала» в этом матче на 77-й минуте.
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