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  4. Пол МЕРСОН: «Тонали? Хватит штрафовать за ставки»
Англия
22 октября 2023, 10:38 |
332
0

Пол МЕРСОН: «Тонали? Хватит штрафовать за ставки»

Экс-игрок «Арсенала» считает, что Сандро Тонали нужно лечить

22 октября 2023, 10:38 |
332
0
Пол МЕРСОН: «Тонали? Хватит штрафовать за ставки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Над полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали нависла угроза длительной дисквалификации из-за нелегальных ставок на футбол. Но бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что итальянца нужно лечить, а не дисквалифицировать:

«Это болезнь, при чем худшая из тех, с которыми сталкивался лично я. Люди должны понять, что это болезнь. Если бы он был алкоголиком или наркоманом, его бы отправили лечиться.

Но в случае со ставками говорят, что надо «просто остановиться». Но это болезнь! Хватит штрафовать и дисквалифицировать на длительные сроки. Этим парням нужно играть в футбол, они зарабатывают этим на жизнь.

Они не ставят намеренно. И нельзя перестать ставить, просто приняв волевое решение, все намного сложнее. Помогите парню вернуться в футбол. Если у него игровая зависимость, как он может сам попросить о помощи? Никак, ведь он получит дисквалификацию. Эту проблему нужно обсудить с руководителями, чтобы они перестали отстранять футболистов».

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Сандро Тонали Пол Мерсон Ньюкасл ставки азарт дисквалификация
Источник Sky Sports
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