Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если скажу то, что думаю, то буду отстранен»

Вчера «Реал» в 10-м туре Ла Лиги на выезде потерял очки с «Севильей» – ничья 1:1. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча заявил, что все решения арбитра Рикардо Бенгоэчеа были верными, но дал понять, что это не его искреннее мнение:

«Ирония – единственный выход, если я начну говорить то, что думаю, то буду отстранен на много матчей.

Больше всего мне нравится сидеть на скамейке запасных «Реала» и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю то, что думаю, прибегая к иронии».