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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если скажу то, что думаю, то буду отстранен»
Испания
22 октября 2023, 10:22 |
865
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если скажу то, что думаю, то буду отстранен»

Тренер «Реала» – о судействе в матче с «Севильей»

22 октября 2023, 10:22 |
865
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если скажу то, что думаю, то буду отстранен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вчера «Реал» в 10-м туре Ла Лиги на выезде потерял очки с «Севильей» – ничья 1:1. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча заявил, что все решения арбитра Рикардо Бенгоэчеа были верными, но дал понять, что это не его искреннее мнение:

«Ирония – единственный выход, если я начну говорить то, что думаю, то буду отстранен на много матчей.

Больше всего мне нравится сидеть на скамейке запасных «Реала» и избегать дисквалификаций. Поэтому я не говорю то, что думаю, прибегая к иронии».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья судейство Ла Лига
Источник Marca
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