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Англия
22 октября 2023, 10:10 |
1069
1

Хорошие цифры. Стала известна расширенная статистика дебюта Ярмолюка в АПЛ

Украинец продемонстрировал свой потенциал

22 октября 2023, 10:10 |
1069
1
Хорошие цифры. Стала известна расширенная статистика дебюта Ярмолюка в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне свой первый матч в английской Премьер-лиге провел 19-летний полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

Украинец вышел на замену в поединке «пчел» против «Бернли» (3:0), и пускай результативными действиями не отличился, но в целом показал неплохую игру, что подтверждает и расширенная статистика игрока.

Минуты на поле: 22
Все действия / удачные: 19 / 10
Удары / в створ: 1 / 0
xG – ожидаемые голы: 0,24
Передачи / точные: 12 / 8
Передачи вперед / точные: 3 / 2
Передачи назад / точные: 1 / 1
Передачи в финальную треть / точные: 2 / 2
Обводки / успешные: 1 / 1
Единоборства / выигранные: 4 / 2
Потери мяча / на своей половине поля: 4 / 0
Отборы и подборы / на половине соперника: 1 / 1
Фолы: 1

Отметим, что Ярмолюк стал 11-м украинцем, сыгравшим в АПЛ, причем самым молодым из числа всех наших соотечественников.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Бернли Английская Премьер-лига статистика
Источник Wyscout
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Комментарии 1
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Severian742
Дуже добре дебютував. Хлопець має хороші перспективи. 
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