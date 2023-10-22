Хорошие цифры. Стала известна расширенная статистика дебюта Ярмолюка в АПЛ
Украинец продемонстрировал свой потенциал
Накануне свой первый матч в английской Премьер-лиге провел 19-летний полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.
Украинец вышел на замену в поединке «пчел» против «Бернли» (3:0), и пускай результативными действиями не отличился, но в целом показал неплохую игру, что подтверждает и расширенная статистика игрока.
Минуты на поле: 22
Все действия / удачные: 19 / 10
Удары / в створ: 1 / 0
xG – ожидаемые голы: 0,24
Передачи / точные: 12 / 8
Передачи вперед / точные: 3 / 2
Передачи назад / точные: 1 / 1
Передачи в финальную треть / точные: 2 / 2
Обводки / успешные: 1 / 1
Единоборства / выигранные: 4 / 2
Потери мяча / на своей половине поля: 4 / 0
Отборы и подборы / на половине соперника: 1 / 1
Фолы: 1
Отметим, что Ярмолюк стал 11-м украинцем, сыгравшим в АПЛ, причем самым молодым из числа всех наших соотечественников.
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