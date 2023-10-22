Хорошие цифры. Стала известна расширенная статистика дебюта Ярмолюка в АПЛ

Накануне свой первый матч в английской Премьер-лиге провел 19-летний полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

Украинец вышел на замену в поединке «пчел» против «Бернли» (3:0), и пускай результативными действиями не отличился, но в целом показал неплохую игру, что подтверждает и расширенная статистика игрока.

Минуты на поле: 22

Все действия / удачные: 19 / 10

Удары / в створ: 1 / 0

xG – ожидаемые голы: 0,24

Передачи / точные: 12 / 8

Передачи вперед / точные: 3 / 2

Передачи назад / точные: 1 / 1

Передачи в финальную треть / точные: 2 / 2

Обводки / успешные: 1 / 1

Единоборства / выигранные: 4 / 2

Потери мяча / на своей половине поля: 4 / 0

Отборы и подборы / на половине соперника: 1 / 1

Фолы: 1

Отметим, что Ярмолюк стал 11-м украинцем, сыгравшим в АПЛ, причем самым молодым из числа всех наших соотечественников.