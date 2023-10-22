Источник: Ливерпуль достиг устного соглашения с Осимхеном
Лидер атак «Наполи» может продолжить карьеру в АПЛ
Еще в августе «Наполи» достиг устной договоренности по поводу нового контракта с Виктором Осимхеном, однако де-факто соглашение так и не продлили. По информации итальянского журналиста Вальтера Ди Маджо, это связано с тем, что в борьбу за игрока включился «Ливерпуль»:
«Стороны уже договорились о продлении контракта, но Осимхен и его агент Календа не сдержали свое слово. Что случилось? В игру включился другой клуб, из АПЛ. Я говорю о «Ливерпуле».
Были частые контакты, но теперь я узнал кое-что новое: соглашение уже достигнуто. Речь идет о соглашении между «Красными» и игроком, «Наполи» в этом не участвует. Надеюсь, «Наполи» сможет сохранить Осимхена хотя бы до июня, но мы не можем быть уверены».
Контракт Осимзена с «Наполи» действует до лета 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда «Васт» из Николаева пропустила несколько выездных матчей
«Челси» упустил перевес в два гола, но мог и проиграть