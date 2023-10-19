Президент Наполи: «Согласовал устный контракт с Осимхеном еще в августе»

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что согласовал новый устный контракт с 24-летним форвардом команды Виктором Осимхеном еще в августе.

«Мы согласовали новое соглашение с Осимхеном еще в августе, это было на устной основе. Если после этого у него изменились планы, я пойму, жизнь продолжаются. Его контракт истекает в 2025 году, время еще есть. Помните, что в свое время я продал Калиду Кулибали за год до завершения его контракта», – сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» присоединился к гонке за Виктором Осимхеном.