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Англия
19 октября 2023, 11:54 | Обновлено 19 октября 2023, 11:55
358
0

Ливерпуль присоединился к гонке за Виктором Осимхеном

Мерсисайдцам придется бороться с «Челси» и «Арсеналом»

19 октября 2023, 11:54 | Обновлено 19 октября 2023, 11:55
358
0
Ливерпуль присоединился к гонке за Виктором Осимхеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Английский «Ливерпуль» присылал скаутов для просмотра матчей нигерийского нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает британское издание The Sun.

Также на 24-летнего футболиста претендуют лондонские «Челси» и «Арсенал». Маурисио Почеттино не хватает качественной «девятки» для реализации моментов, а Микель Артета считает, что победить «Манчестер Сити» в чемпионской гонке можно будет только с форвардом-убийцей.

В этом сезоне Виктор Осимхен провел 10 матчей за «Наполи», отметившись 6 забитыми голами и 1 голевой передачей. В конце сентября нигериец обиделся на клуб за нелепые видео в TikTok, но руководство вовремя успело уладить конфликт.

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Виктор Осимхен Челси Арсенал Лондон Ливерпуль Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник The Sun
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