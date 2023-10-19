Ливерпуль присоединился к гонке за Виктором Осимхеном

Английский «Ливерпуль» присылал скаутов для просмотра матчей нигерийского нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает британское издание The Sun.

Также на 24-летнего футболиста претендуют лондонские «Челси» и «Арсенал». Маурисио Почеттино не хватает качественной «девятки» для реализации моментов, а Микель Артета считает, что победить «Манчестер Сити» в чемпионской гонке можно будет только с форвардом-убийцей.

В этом сезоне Виктор Осимхен провел 10 матчей за «Наполи», отметившись 6 забитыми голами и 1 голевой передачей. В конце сентября нигериец обиделся на клуб за нелепые видео в TikTok, но руководство вовремя успело уладить конфликт.