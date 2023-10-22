Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик сделал шаг в верном направлении»
Англия
22 октября 2023, 08:36 |
1951
0

Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик сделал шаг в верном направлении»

Легенда «Манчестер Юнайтед» похвалил украинца

22 октября 2023, 08:36 |
1951
0
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик сделал шаг в верном направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который в прошлом неоднократно критиковал Михаила Мудрика, после матча с «Арсеналом» (ничья 2:2) похвалил украинского вингера «Челси»:

«Ему понадобилось определенное время. Ему еще нужно пройти долгий путь, но сегодня он сделал шаг в верном направлении», – сказал Невилл.

Напомним, в матче с «Арсеналом» Михаил Мудрик отличился роскошным голом, который стал для него вторым в составе лондонского клуба. Ранее вингер также забил дебютный гол за сборную Украины.

По теме:
Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»
Самый молодой. Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, выступавшим в АПЛ
ПОЧЕТТИНО: «Челси потерял два очка, я разочарован»
Гари Невилл Михаил Мудрик Челси Челси - Арсенал Английская Премьер-лига
Источник Twitter
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Футбол | 21 октября 2023, 19:59 0
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом

Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ
Футбол | 22 октября 2023, 08:55 0
Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ
Супергол Мудрика, успешный дебют Срны, первая игра Ярмолюка в АПЛ

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Футбол | 21.10.2023, 21:01
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Футбол | 21.10.2023, 19:52
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Источник: Ливерпуль достиг устного соглашения с Осимхеном
Футбол | 22.10.2023, 08:53
Источник: Ливерпуль достиг устного соглашения с Осимхеном
Источник: Ливерпуль достиг устного соглашения с Осимхеном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красавицы. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
21.10.2023, 04:20 19
Теннис
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем