Англия22 октября 2023, 08:36 |
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Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик сделал шаг в верном направлении»
Легенда «Манчестер Юнайтед» похвалил украинца
22 октября 2023, 08:36 |
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который в прошлом неоднократно критиковал Михаила Мудрика, после матча с «Арсеналом» (ничья 2:2) похвалил украинского вингера «Челси»:
«Ему понадобилось определенное время. Ему еще нужно пройти долгий путь, но сегодня он сделал шаг в верном направлении», – сказал Невилл.
Напомним, в матче с «Арсеналом» Михаил Мудрик отличился роскошным голом, который стал для него вторым в составе лондонского клуба. Ранее вингер также забил дебютный гол за сборную Украины.
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