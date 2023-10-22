Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик сделал шаг в верном направлении»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который в прошлом неоднократно критиковал Михаила Мудрика, после матча с «Арсеналом» (ничья 2:2) похвалил украинского вингера «Челси»:

«Ему понадобилось определенное время. Ему еще нужно пройти долгий путь, но сегодня он сделал шаг в верном направлении», – сказал Невилл.

Напомним, в матче с «Арсеналом» Михаил Мудрик отличился роскошным голом, который стал для него вторым в составе лондонского клуба. Ранее вингер также забил дебютный гол за сборную Украины.