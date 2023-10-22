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Major League Soccer
22 октября 2023, 09:30 | Обновлено 22 октября 2023, 09:47
409
0

Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?

Определены пары плей-офф, борьбу за трофей продолжают 18 команд

22 октября 2023, 09:30 | Обновлено 22 октября 2023, 09:47
409
0
Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 21 на 22 октября в Северной Америке завершился регулярный чемпионат MLS 2023.

Главной неожиданностью стал вылет команды «Интер Майами», за которую. выступают звездные футболисты Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, а также украинский защитник Сергей Кривцов. Команда из Флориды заняла лишь 14-е место среди 15 команд в Западной конференции.

По итогам регулярного чемпионата определены пары плей-офф. Команды, занявшие в конференциях 1–7 места, вышли в 1/4 финала конференций, а клубы с позициями 8 и 9 будут играть дополнительный матч за последнюю пару уайлд-кард.

MLS 2023. Пары плей-офф

Восточная конференция, 1/4 финала

  • Цинциннати – Нью-Йорк Ред Буллз / Шарлотт
  • Филадельфия Юнион – Нью-Инглэнд Революшн
  • Коламбус Крю – Атланта Юнайтед
  • Орландо Сити – Нэшвилл

Западная конференция, 1/4 финала

  • Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити / Сан-Хосе Эртквейкс
  • Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк
  • Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткэпс
  • Сиэттл Саундерс – Даллас

Сетка плей-офф

Регулярный чемпионат MLS

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Источник Sport.ua
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