Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?
Определены пары плей-офф, борьбу за трофей продолжают 18 команд
В ночь с 21 на 22 октября в Северной Америке завершился регулярный чемпионат MLS 2023.
Главной неожиданностью стал вылет команды «Интер Майами», за которую. выступают звездные футболисты Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, а также украинский защитник Сергей Кривцов. Команда из Флориды заняла лишь 14-е место среди 15 команд в Западной конференции.
По итогам регулярного чемпионата определены пары плей-офф. Команды, занявшие в конференциях 1–7 места, вышли в 1/4 финала конференций, а клубы с позициями 8 и 9 будут играть дополнительный матч за последнюю пару уайлд-кард.
MLS 2023. Пары плей-офф
Восточная конференция, 1/4 финала
- Цинциннати – Нью-Йорк Ред Буллз / Шарлотт
- Филадельфия Юнион – Нью-Инглэнд Революшн
- Коламбус Крю – Атланта Юнайтед
- Орландо Сити – Нэшвилл
Западная конференция, 1/4 финала
- Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити / Сан-Хосе Эртквейкс
- Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк
- Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткэпс
- Сиэттл Саундерс – Даллас
Сетка плей-офф
Регулярный чемпионат MLS
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