Завершился регулярный сезон MLS. Без Месси, Кривцова: кто попал в плей-офф?

В ночь с 21 на 22 октября в Северной Америке завершился регулярный чемпионат MLS 2023.

Главной неожиданностью стал вылет команды «Интер Майами», за которую. выступают звездные футболисты Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, а также украинский защитник Сергей Кривцов. Команда из Флориды заняла лишь 14-е место среди 15 команд в Западной конференции.

По итогам регулярного чемпионата определены пары плей-офф. Команды, занявшие в конференциях 1–7 места, вышли в 1/4 финала конференций, а клубы с позициями 8 и 9 будут играть дополнительный матч за последнюю пару уайлд-кард.

MLS 2023. Пары плей-офф

Восточная конференция, 1/4 финала

Цинциннати – Нью-Йорк Ред Буллз / Шарлотт

Филадельфия Юнион – Нью-Инглэнд Революшн

Коламбус Крю – Атланта Юнайтед

Орландо Сити – Нэшвилл

Западная конференция, 1/4 финала

Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити / Сан-Хосе Эртквейкс

Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк

Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткэпс

Сиэттл Саундерс – Даллас

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